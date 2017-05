Bred oppgang på Oslo Børs

Statoil og Marine Harvest ledet an med oppgang på 3,24 og 5,26 prosent på ukas siste handledag. Andre aksjer som gjorde det svært godt, var Subsea 7 som steg 3,95 prosent og Norwegian som økte med hele 9,34 prosent etter oppløftende passasjertall for april.

Også på de viktigste europeiske børsene pekte pilene oppover fredag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og FTSE 100 i London steg 0,55 og 0,68 prosent, mens CAC 40 i Paris løftet seg 1,12 prosent.

Oljeprisen var torsdag på sitt laveste nivå på nesten et halvt år. Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel. Før oljeprisen igjen begynte å stige, var den lavere enn før OPEC-landene ble enige om å kutte produksjonen for å få opp prisen på et verdensmarked preget av overkapasitet.

Analytikere sier til CNBC at det lille oljekrakket ser ut til å ha vært et kortvarig mareritt, snarere enn et bilde av situasjonen den nærmeste tiden.

Ved børsens stengetid ble nordsjøoljen omsatt for 48,95 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 46,19 dollar.

