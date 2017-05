Ansatte sier nei til å flytte fra Oslo

Ifølge Klassekampen viser en undersøkelse blant de ansatte i Landbruksdirektoratet i Oslo at kun 2 av 176 ønsker å flytte samme vei som arbeidsplassen. Undersøkelsen er gjennomført av de lokale fagforeningsklubbene, som er sterkt imot planene. 15 prosent svarer at de er usikre og 84 prosent svarer at de ikke vil bli med. Spørsmålene ble sendt ut til alle de 194 ansatte i Oslo, men det var altså 176 som svarte. Steinkjer er nevnt som en mulig ny lokalisering for direktoratet.

Språkrådet, med sine 34 ansatte, vurderes også flyttet.

–Vi har ikke gjort noen undersøkelse, for vi er en ganske liten organisasjon. Men det er ganske entydig at de ansatte ikke er interessert i å flytte, sier direktør Åse Wetås.

(©NTB)