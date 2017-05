329 asylsøkere til Norge i april

Til sammen er det kommet 1.593 asylsøkere til Norge i årets fire første måneder, men bare halvparten, 795 personer, er kommet på egen hånd, viser tall Utlendingsdirektoratet la fram fredag.

Stortinget besluttet like før jul i 2015 at Norge skal ta imot 1.500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas i løpet av 2016 og 2017. Ved utgangen av april hadde 1.055 av disse kommet til Norge. To tredeler kommer fra Italia, og nesten alle herfra er fra Eritrea. Gruppen som er hentet til Norge fra Hellas, består nesten utelukkende av syrere.

Personer som har søkt om beskyttelse i Hellas eller Italia, kan søke om å bli overført til et annet europeisk land og få søknaden sin behandlet der. Et av kriteriene er at man har minst 75 prosents sjanse for å få ja på asylsøknaden.

Omkring 1.000 av asylsøkerne i år er fra Eritrea og Syria. Resten kommer fra 71 ulike land, med Irak og Tyrkia på topp med henholdsvis 78 og 67 asylsøkere.

69 av asylsøkerne i år har oppgitt at de er enslige og mindreårige. En tredel er fra Eritrea, 15 er fra Syria og bare ni fra Afghanistan.

Seks av ti asylsøkere i år er menn, og vel én av fem er barn under ti år som er kommet sammen med familien sin.

