Yrkesfagene tilpasses arbeidslivet

Nær halvparten av elevene på videregående skole velger yrkesfag, men mange fullfører ikke skolen fordi de ikke får lærlingplass, fremgår det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Derfor sendte regjeringen torsdag et forslag ut på høring som kan bli den største endringen i yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006. Endringene innebærer at elevene skal få mer trening i faget før de skal begynne som lærlinger. En stor utfordring med dagens yrkesfag er nemlig at elevene kommer for sent i gang med spesialiseringen.

– For å lære nok om yrket må elevene få mulighet til å fordype seg tidlig. Hvis du vil bli tømrer, skal du nå få mer av tømrerfaget, og mindre av andre ting. Jeg tror det vil gi mer faglig motiverende opplæring fra første dag, og forhåpentligvis vil færre falle fra, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringens forslag bygger på innspill fra ni faglige råd og fem ekspertutvalg fra arbeidslivet, samt en vurdering fra Utdanningsdirektoratet.

(©NTB)