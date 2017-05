Venstre mener direktøren i Helse sør-øst må gå

– Vi har fått forsikringer om at personopplysningene skal bli ivaretatt i Norge. Den forsikringen kan hun ikke lenger nå gi. Det eneste svaret på det er at topplederen i Helse sør-øst må gå, sier Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenset til NRK torsdag.

Onsdag meldte rikskringkasteren at om lag hundre IT-arbeidere fra Bulgaria og Malaysia har kunnet gå inn og kopiere journaler til pasienter i Norges største helseforetak, uten å legge igjen spor.

Helseminister Bent Høie (H) uttalte at han ble gjort oppmerksom på saken i forrige uke. Han har i likhet med Venstre lagt ansvaret på helseforetaket, som har innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt en slik tilgang, men at omfanget er mindre enn det NRK mener å ha avdekket.

Etter at saken ble tema i Stortingets spørretime onsdag, sa Høie at han har bedt Helse sør-øst levere en grundig redegjørelse, men fristen for innleveringen er foreløpig ikke klar.

Samtidig har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varslet at de vurderer å se på saken, selv om helseministeren mener den ikke faller inn under sikkerhetsloven slik den er i dag, skrev Aftenposten torsdag.

– Vi skal se om noe av dette kan dreie seg om objekter som burde vært utpekt som skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven, sier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i NSM til avisen.

Han fastholder at det etter det de forstår ikke har vært data på avveie i saken, men at de kjenner til tilfeller der utenlandsk etterretning har vært interessert i helseopplysninger.

(©NTB)