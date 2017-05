Synkende oljepris trakk børsen ned

Overraskende lave oljelagre i USA og økte bekymringer for oljeforsyningene globalt bidro til å presse oljeprisen ned til sitt laveste nivå siden desember i fjor. Prisen på nordsjøolje falt med over 3 prosent og lå sent torsdag ettermiddag på snaut 49 dollar fatet, mens amerikansk lettolje gikk for drøye 46 dollar.

Statoil-aksjen var suverent mest omsatt, og lot seg ikke påvirke av oljeprisen. Men mens den norske petroleumsgiganten løftet seg 0,35 prosent, gikk det langt tyngre for oljeaksjer som DNO, Subsea 7, Aker Solutions og ikke minst Petroleum Geo-Services, med fall på henholdsvis 1,41, 3,38, 3,69 og 7,26 prosent.

DNB- og Yara-aksjene var lyspunktene på omsetningstoppen, med oppgang på 1,07 og 2,15 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var det størst oppgang i Paris, der CAC 40-indeksen steg 1,12 prosent. DAX 30 i Frankfurt løftet seg 0,74 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London var opp marginale 0,1 prosent torsdag.

