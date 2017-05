Millionene strømmer inn til Ap

Ifølge Dagsavisen har valgkampstøtten til Ap allerede passert 18 millioner kroner. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 12 millioner kroner og i 2005 var den totale LO-støtten på 8,2 millioner kroner.

–Det at Ap er i opposisjon er nok en viktig årsak til at det nå mobiliseres økonomisk, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Han mener at den økte støtten gir Arbeiderpartiet et reelt forsprang.

–Alle partier som har mye penger, har en fordel, sier han.

LO sentralt varslet i forrige uke en valgkampstøtte på 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, mot 6 millioner kroner i 2013. Fagforbundet har tidligere bevilget 5 millioner kroner, mot 3,5 millioner kroner ved sist valg. Flere andre LO-forbund har også økt støtten.

(©NTB)