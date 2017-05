Hjem Mann alvorlig skadd i båtulykke i Flekkefjord

Mann alvorlig skadd i båtulykke i Flekkefjord

To menn er fraktet til sykehus etter at båten de satt i krasjet med et kaianlegg i Flekkefjord. Én av dem er alvorlig skadd, mens den andre er lettere skadd.