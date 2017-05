Havn må tilbakebetale nesten 18 millioner til Hurtigruten

I første omgang betyr departementets vedtak at Kristiansund og Nordmøre havn må betale tilbake 17,6 millioner kroner til Hurtigruten for overfakturering gjennom flere år, opplyser rederiet.

Striden dreier seg om hva havnene skal kunne inkludere i anløpsavgiftene som rederiene skal betale for at deres skip skal kunne anløpe havnene. Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft. Etter at revisjonsselskapet KPMG avdekket omfattende feil i anløpsavgiftsregnskapene, har Hurtigruten krevd tilbakebetalt flere titalls millioner kroner fra i alt 29 norske havner.

Departementet fastslår nå at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, og ikke store deler av driftskostnadene, slik Kristiansund og Nordmøre havn har gjort. 21 havner er klaget inn til Kystverket, og Kristiansund og Nordmøre havn er én av to havner som har fått full stans i innkreving av anløpsavgift.

(©NTB)