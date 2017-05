Boligprisene flater ut

Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent i april, men justert for sesongvariasjoner var prisene uendret, viser de nye tallene.

– Boligmarkedet i 2017 har startet vesentlig mer forsiktig enn på mange år. Utviklingen i april bekrefter den moderate trenden, og vi ser tegn til utflating i prisene over store deler av landet. Vi forventer at den moderate utviklingen vil fortsette også i månedene som kommer, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Bruce, som jobber som sjefanalytiker i Nordea, er først og fremst overrasket over at Oslo har klart seg så bra.

– Det er markedet i Oslo vi har vært mest bekymret for, men Oslo klarer seg bra. Nå er jeg styrket i troen på at vi ikke får et boligprisfall i hovedstaden, men at vi får en normal, forsiktigere boligprisvekst framover, sier han.

Han mener at de nye tallene helt klart viser at boligprisveksten modererer seg, og at reelt dyrere boliger i kombinasjon med nye restriksjoner på lån har hatt effekt.

– Det er nok særlig grensen på fem ganger inntekt som nå har slått inn, mener sjefanalytikeren.

Han tror den mer moderate utviklingen i boligmarkedet vil fortsette.

– Prisveksten vil avta og bli moderat, og det er jo en positiv utvikling. Det er også viktig at vi ikke får et boligprisfall, det er ikke bra for økonomien, understreker Bruce.

Påsken påvirket

På grunn av at påsken i år i sin helhet var i april ble det solgt vesentlig færre boliger sammenlignet med april 2016. Hittil i 2017 er det solgt 26.824 boliger, noe som er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, viser oversikten fra Eiendom Norge.

Prisene er 10,7 prosent høyere enn for tolv måneder siden.

– Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller. Mens det i Stavanger ble solgt hele 27,7 prosent flere boliger enn i 2016, var det i Oslo en nedgang på 10,9 prosent, forteller Dreyer.

Så langt i år er det lagt ut 31.090 boliger for salg i Norge. Det er en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Størst økning har det vært i Stavanger, der det er lagt ut 17,7 prosent flere boliger i markedet enn i 2016.

Økning i boliger til salgs

– Antall boliger til salgs har økt sammenlignet med i fjor, og spesielt i Oslo ser vi at tilbudssiden har økt markant til et nivå vi må tilbake til 2014–2015 for å finne. Årsakene er at det er lagt ut flere boliger for salg, flere boliger blir liggende i markedet etter første visningsrunde og det bygges nå vesentlig flere nye boliger enn på mange år. Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i april 2017, mot 36 dager i april 2016. Av byene var det lavest salgstid i Oslo, med 14 dager, og lengst salgstid i Sandnes, med 74 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i april hadde Akershus, der prisene økte med 1 prosent eller mer i alle områdene. Svakest prisutvikling hadde Ålesund, med en nedgang på 0,5 prosent.