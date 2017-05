59-åring tiltalt for dobbeltdrap i Kirkenes

Rettssaken mot Kirkenes-mannen starter 12. juni, melder VG.

Det var Pimsiri Songngam og sønnen Petchngam Songngam som ble skutt og drept i sitt hjem i Kirkenes mandag 29. august i fjor.

Ifølge tiltalen skjøt 59-åringen sin stesønn med et kaliber 12 haglgevær klokken 4 på natten. Gutten døde senere samme natt på Kirkenes sykehus av forblødning. Kona Pimsiri ble skutt på kloss hold og døde umiddelbart.

Har erkjent drapene

Den tiltalte mannen har erkjent begge drapene skriftlig og har forklart at han etterpå forsøkte å ta sitt eget liv.

– Hans erkjennelse av å ha begått de to drapene foreligger fortsatt. Han vil møte i retten i juni for å forklare seg om saken, sier forsvareren, advokat Stein Rønning, til VG.

I etterkant av drapene har mannen vært innlagt på sykehus i Tromsø, og han har også vært behandlet i Oslo. I begynnelsen av mars konkluderte imidlertid rettspsykiatere med at mannen er tilregnelig og kan stille i Øst-Finnmark tingrett i sommer.

Ikke i detalj

Aktor i saken er statsadvokat Torstein Lindquister. Han vil overfor Sør-Varanger Avis ikke opplyse om detaljer i saken, som hvem av de to som ble drept først eller om de to var våkne da det skjedde.

– Det eneste jeg kan bekrefte, er at det er tatt ut tiltale og at saken vil gå som planlagt. Alle de konkrete spørsmålene du stiller, kan jeg selvsagt ikke besvare nå. Det får vi komme tilbake til under saken, uttaler han.

Spesialenheten gransket saken

Spesialenheten har gransket saken. Bakgrunnen var at det ble reist spørsmål rundt politiets kontakt med Songngam før dobbeltdrapet. Det ble tidlig kjent at den drepte 37-åringen hadde vært inne på politihuset tre dager før hun ble drept, men politiet har uttalt at hun da var mest opptatt av sin thailandske sønns rettigheter til opphold i Norge ved skilsmisse, ifølge iFinnmark.

I Spesialenhetens rapport kommer det også fram at kvinnen ringte politiet i uken før hun ble drept fordi hun var låst ute av leiligheten. Kvinnen benektet da at hun var utsatt for vold av ektemannen. Spesialenheten konkluderer med at politiet ikke handlet straffbart ved ikke å starte etterforskning ved noen av disse tilfellene.

