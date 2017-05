Voldtektsdømt 37-åring fikk strengere straff i lagmannsretten

Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett, men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte. Dommen ble dermed fem års fengsel.

37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett. Her ble han dømt til seks års fengsel, i tillegg til at oppreisningserstatningen ble hevet fra 100.000 kroner til 150.000 kroner for hver av de to kvinnene. Dette er også det normale erstatningsbeløpet til voldtektsofre, skriver Stavanger Aftenblad.

Tingretten fastslo at krenkelsen av den seksuelle integriteten er av «en noe annen karakter» ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester, men der en gjerningsperson ikke vil betale, og det utvikler seg til en voldtekt som i denne saken. Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke «foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet».

– Vi er meget godt fornøyd med dommen. Den sier at det ikke er grunn til å behandle disse voldtektene annerledes enn andre voldtekter. I dommen er det hendelsene og tiltaltes handlinger som er et tema. Ikke hvilken bakgrunn og hvilket yrke de fornærmede hadde, sier Verna Rege Nilssen, bistandsadvokaten til en av de fornærmede kvinnene.

