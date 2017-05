Våpensalg til Brasil ble ikke innrapportert

I januar i fjor omtalte Statistisk sentralbyrå (SSB) et våpensalg til Brasil på 188 millioner kroner i en artikkel om norsk våpeneksport. Ifølge VG dreier det seg om salget av Penguin sjømålsmissiler fra Kongsberg Gruppen til det brasilianske forsvaret. Dette salget er imidlertid ikke med i UDs informasjon om eksport av forsvarsmateriell i Norge i 2015, som ble sendt til Stortinget i stortingsmelding 36.

Tallene i stortingsmeldingen kommer fra eksportørene selv, mens SSB henter sine tall fra tollvesenets utførselsdeklarasjon.

–Det viser seg at det i denne saken foreligger et tilfelle av mangelfull rapportering fra en eksportørs side om utførsel til Brasil, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til avisen. Hun legger til at UD ser alvorlig på saken og er i dialog med eksportøren.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen forklarer den manglende rapporteringen med rutinesvikt.

–Vi er svært opptatt av at vi etterlever eksportregelverket til enhver tid, inkludert at rapporteringen til departementet er korrekt. Vi har hatt dialog med UD om saken og beklaget hendelsen sterkt, og vi påtar oss det fulle ansvaret, sier han.

Som følge av hendelsen innfører selskapet nye rutiner.

