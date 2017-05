Statsminister Erna Solberg på opptur

Men mens statsministeren vant slagstøvel-konkurransen, der det gjaldt å kaste lengst, stakk hun ikke til skogs sammen med åttendeklassingene i det strålende solskinnet. Hun nøyde seg med å sende dem av gårde.

«Opptur» er en del av DNTs skolesatsing og en nasjonal turdag for norske åttendeklassinger. Skoler landet over arrangerer sammen med lokale DNT-medlemsforeninger en tur til en topp eller et utsiktspunkt. Elevene skal gå en tur på rundt 10 kilometer.

Målet er å gi en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. Håpet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent.

«Opptur» arrangeres for 12. gang i 2017, og over 34.000 ungdommer deltar på årets aktivitetsdag, det vil si over halvparten av landets åttendeklassinger.

