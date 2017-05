Sju Bergens-barnehager kan bli rammet av streik 

Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som er i mekling om pensjon med Spekter og Akasia Barnehager AS.

Forhandlingene har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. De ansatte i Akasia Barnehager AS, Akasia Kirke og gravferd AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS må forhandle fram en ny tariffavtale.

Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og utløsende faktor, ifølge en pressemelding fra Fagforbundet.

I første fase vil Fagforbundet ta ut i alt 94 medlemmer, Utdanningsforbundet 60 medlemmer, Delta 7 medlemmer og Lederne 2 medlemmer.

(©NTB)