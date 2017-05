Jensens nære kollega visste om pengekasse

– Nei, den tanken har aldri slått meg. Det er langt fra den Eirik jeg kjenner. Jeg har sett ham lengst oppe og lengst nede, forklarte Roger Stubberud i Oslo tingrett onsdag.

Stubberud er utdannet innen kriminologi og sosiologi og arbeidet sammen med Eirik Jensen blant annet med den mye omtalte dialogmodellen, samt med rapporter. Han er innkalt som vitne av Jensens forsvarere.

Fortalte Jensen at Cappelen var pågrepet

I retten kom det fram at det var Stubberud som informerte Jensen om at senere narkotiltalte Gjermund Cappelen var pågrepet. Stubberud forteller at han søkte det opp i politiets systemer da han fikk en mistanke om det etter å ha lest lokalavisa Budstikka.

– Jeg slo det opp etter å ha spurt Eirik. Vi var på kontoret mitt på politihuset, fortalte Stubberud, som siden da har sluttet i politiet og startet sitt eget firma.

– Og så er tusenkronersspørsmålet: Hvordan reagerte han? sa Jensen-forsvarer Arild Holden.

– Han sa «Å, ja», og så diskuterte vi ikke noe særlig mer. Det ble ikke noe mer samtaletema, svarte Stubberud fra vitneboksen.

Kalte Jensen «Finn.no»

Han fikk også spørsmål om Jensens pengebruk.

– Det som slo meg da jeg var hjemme hos ham første gang, var at han har en særdeles nøktern livsstil. Vi som kjenner ham, kalte ham bare «Finn.no». Jeg tror han var komfortabel med det. Han bruker lite penger på seg selv, sa Stubberud i retten.

Han fortalte at han ikke hadde lagt merke til noen utstrakt kontantbruk fra Jensens side, men kjente til en kontantkasse. Denne skal ha blitt satt i stand i forbindelse med et hemmelig, nasjonalt politiprosjekt som både Stubberud og Jensen var en del av og skulle kunne dekke utgiftene i to uker. Det er en rettslig kjennelse om at dette prosjektet ikke kan omtales, etter begjæring fra Spesialenheten for politisaker.

– Jeg vil ikke si noe mer om det. Jeg vet ikke hvor langt jeg kan gå, svarte Stubberud da dommer Kim Heger ville vite mer om kontantkassen.

Dommeren ville vite mer om penger

Stubberud opplyste at han aldri fysisk hadde sett pengene, men at det var Eirik Jensen som hadde dem som et beredskapsansvar.

– Hvor kom pengene fra? spurte Heger.

– Det har jeg aldri spurt om, svarte Jensens tidligere nære kollega, som antok at disse pengene nå kan være blant det som er beslaglagt.

Aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker opplyste i retten at Stubberud ikke har forklart noe om kontantkassen i avhør – og at disse opplysningene var nye for dem.

Godt skussmål fra visepolitimester

Onsdag vitnet også blant andre visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt. Også han er innkalt av Jensens forsvarere.

– Har du på noe tidspunkt hørt noe som antydet at Eirik Jensen er korrupt? spurte forsvarer Svein Holden.

– Nei. Det er to ting som ikke har vært nevnt i samme setning så lenge jeg har vært der, svarte visepolitimesteren.

Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til Gjermund Cappelens smugling av 13,9 tonn hasj til Norge. Også Gjermund Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon, samt innførsel av over 16 tonn hasj.

