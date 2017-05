Helsedirektoratet friskmelder ventelistene

Det er hovedkonklusjonen i direktoratets rapport om hvordan helseforetakene praktiserer ventelistereglene. Helseminister Bent Høie (H) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenestene, blir sendt videre til utredning og ikke behandling. Det har skapt mistanke om at helseforetak bruker henvisning til utredning som en metode for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandling.

Helsedirektoratet har ikke gått nærmere inn på spørsmålet om det skjer strategiske tilpasninger, fordi det ikke var en del av mandatet, opplyste divisjonsdirektør Johan Torgersen under presentasjonen.

Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av «pasientforløpet». En av hovedårsakene til at flere enn før henvises til videre utredning, er den medisinske utviklingen som gir flere ulike behandlingsalternativer. En annen hovedårsak er at helseforetakene implementerer regelverket på områdene.

Men det påpekes også at reglene tolkes ulikt ved ulike helseforetak og at registreringspraksisen varierer for mye.

Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.

