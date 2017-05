Enighet på Stortinget om telefonsalg

Høyres Kårstein Eidem Løvaas beskriver tirsdagens utfall som et godt kompromiss.

– Det tar både hensyn til forbrukere som ikke ønsker telefonsalg, og organisasjoner og bedrifter som har behov for å selge sine tjenester og varer, sier han.

I henhold til de nye retningslinjene kan nordmenn fortsatt reservere seg mot telefonsalg hos Brønnøysundregistrene.

Men telefonhenvendelser er likevel tillatt dersom forbrukeren uttrykkelig har anmodet om å bli kontaktet av den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen, eller dersom forbrukeren og den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen allerede har et eksisterende kunde- eller giverforhold.

– Dette betyr i praksis at det for eksempel skal være mulig for en frivillig organisasjon å kontakte sine givere. Det må kunne sies å være etablert et giverforhold etter første bidrag dersom man gir tillatelse til å bli kontaktet ved en senere anledning, sier Løvaas.

Han legger til at unntaket også skal gjelde for næringsdrivende.

– Det betyr i klartekst at kontakt mellom bedriften og kunden som har reservert seg, skal være lov dersom man vil informere om at man har utviklet sitt produkt.

