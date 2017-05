Carl I. Hagen krever forbud mot eiendomsskatt

Frp-nestor Carl I. Hagen mener Frps programkomité ikke går langt nok i spørsmålet om eiendomsskatt.

– Vi i Oslo Frp er ikke fornøyd og har derfor fremmet forslag om en nedtrappingsperiode, sier Hagen til NRK.

Når Frps landsmøte samles i helgen, vil Hagen og Oslo Frp foreslå at eiendomsskatten forbys innen 2020. Fram til forbudet trer i kraft, skal man sette et tak slik at kommunene ikke får kreve mer enn 4 promille i eiendomsskatt i 2018, og ikke mer enn 2 promille i 2019.

– Vi sender et signal om at ledelsen må prioritere høyere å fjerne eiendomsskatten. Det er en usosial skatt som rammer alle, selv om man er minstepensjonist, men sitter i et hus som er mye verdt, mener Hagen.

NRK har snakket med 13 av 19 fylkesledere i Frp, og alle sier de stiller seg bak forslaget.

