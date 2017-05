Regjeringen utsetter togkonkurranse med et halvt år 

Det opplyser Samferdselsdepartementet tirsdag. Dette er rundt et halvt år senere enn tidligere varslet.

Departementet opplyser at det ønsker å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den eller de mest aktuelle tilbyderne.

Får ett år på forberedelser

Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir derfor endret til juni 2019. Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november og at valgt operatør skal få ett års tid til å forberede trafikkstart, slik det tidligere har vært sagt.

– I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

En helhetlig plan

Trafikkstart for pakke 2 vil være i desember 2019, som tidligere offentliggjort, heter det.

Regjeringen vil ifølge pressemeldingen presentere en helhetlig plan for konkurranseutsettingen de kommende årene i statsbudsjettet for 2018, og en framdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord vil bli lagt fram senest i statsbudsjettet 2018.

Etter planen skal disse strekningene konkurranseutsettes: Sørlandsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

(©NTB)