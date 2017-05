Oslo-politiet helt uten toppsjefer fra Asker og Bærum

Mange sjefsstillinger skulle besettes i Oslo etter at politidistriktet ble slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt som ledd i den omfattende politireformen. Etter at ansettelsesrådet nå har lagt den nye lederkabalen, er det klart at ingen av de ni polititoppene i nye Oslo politidistrikt kommer fra det gamle Asker og Bærum politidistrikt, noe som har vakt sterke reaksjoner.

I den nye Asker- og Bærum-frie ledelsen får den profilerte politiinspektøren Grete Lien Metlid i Oslo-politiet ansvaret for det som tidligere var seksjonene for organisert kriminalitet, miljø og finans, i tillegg til vold og sedelighet. Metlid har fram til nå vært leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i gamle Oslo politidistrikt.

Kritisk

Ifølge Dagbladet var planen at ansettelsesrådet skulle godkjenne ansettelsene allerede forrige tirsdag. Men dette ble utsatt etter at flere av dem som ble foreslått vraket av politimester Hans Sverre Sjøvold, hadde klaget.

Professor Petter Gottschalk ved institutt for ledelse og organisasjon på BI er blant dem som har vært kritisk til gjennomføringen av fusjonen mellom politiet i Oslo og Asker og Bærum. Han mener politiet er på vei mot en klassisk felle.

– Det er dessverre vanlig at en fusjon mellom en stor og en liten organisasjon skjer på den størstes premisser. Verre er det at rutiner og systemer hos den største overtar, selv der den mindre er bedre, sa professoren til lokalavisen Budstikka i helgen.

– Gode søkere

Kritikken til tross, etter tirsdagens lederansettelser sier politimester Hans Sverre Sjøvold at han er glad for at de nye lederne er ansatt og ser fram til samarbeidet i tiden fremover.

– Det har vært mange gode søkere, både fra tidligere Asker og Bærum politidistrikt og fra tidligere Oslo politidistrikt, med god kompetanse. Som ellers vil det være de som fyller kvalifikasjonskravene best som ansettes i stillingene, forklarte Sjøvold i en epost til Budstikka.

Den nye sjefen for den vestlige delen av politidistriktet som består av Asker, Bærum og Oslo vest, blir Stein Olav Bredli som i dag er leder for voldsavsnittet på seksjon for volds- og seksualforbrytelser i gamle Oslo politidistrikt.

Flere nye Oslo-sjefer

De øvrige lederrollene er som følger:

John Roger Lund, som i dag er stasjonssjef på Stovner politistasjon, og som var sentral i etterforskningen etter 22. juli-terroren, blir sjef for politiet i Oslo øst – Stovner/Manglerud. Tore Soldal som i dag er stasjonssjef på Sentrum politistasjon blir leder for Sentrum/Grønland.

Beate Brinch Sand blir leder for felles enhet for påtale, mens Johan Fredriksen, som i dag er leder for fellesoperativ seksjon i det gamle Oslo-distriktet, fortsetter som leder for felles enhet for operativ tjeneste.

Janne Stømner som er seksjonssjef på Manglerud politistasjon, blir leder for forebyggingsenheten, mens Egil Jørgen Brekke blir leder for den nye felles kriminalenheten, som tilsvarer stillingen han har hatt fram til nå. Jan Eirik Thomassen, som i dag er seksjonssjef for grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet, blir leder for den nye utlendings- og forvaltningsenheten.

Alle de nye lederne vil tiltre snarest mulig.

