Lukket høring om terrorsikring 29. mai

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og sjefene for E-tjenesten og PST blir innkalt, ifølge VG.

Det blir også riksrevisor Per-Kristian Foss. Høringen er en oppfølging av Riksrevisjonens kritikk av manglende sikkerhet rundt viktige offentlige bygg og installasjoner.

Komiteen har holdt en åpen høring om saken, men har reagert kraftig på at regjeringen hemmeligholder Riksrevisjonens sammendrag av sin egen rapport. Sammendraget var laget nettopp for at saken skulle kunne diskuteres offentlig.

