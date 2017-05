Færre ulykker med russebusser de siste årene

Tall fra forsikringsselskapet If viser at det i 2016 var rekordlave 63 ulykker med russebusser og -biler før 17. mai. Det er en kraftig nedgang fra starten av 2000-tallet, da det i gjennomsnitt var over 150 ulykker før nasjonaldagen.

– Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området. Folkene på trafikkstasjonene landet rundt fortjener skryt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Ifølge tall fra russetreffet Tryvannfestivalen er det i 2017 nærmere 230 russebusser på landsbasis. I 2016 var det 216 busser, mot 175 året før.

If opplyser at det enkelte steder i landet hvor det tidligere har vært svært vanlig å være på russebuss, er flere som har valgt å være såkalte vandreruss. Enkelte steder i landet, som Trondheim, Bergen, Kristiansand og på Romerike har det vært en stor økning i antall busser de siste årene.

