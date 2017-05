Færre nye biler på norske veier i april

Det ble registrert 11.399 nye personbiler forrige måned, nesten 20 prosent færre enn i april i fjor. Hittil i år er det registrert 49.580 nye personbiler, 3 prosent færre enn på samme tid i 2016, viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler var 93 gram per kilometer i april, det samme som i april i fjor. Nye dieselbiler hadde et gjennomsnitt på 127 gram, mens bensinbiler hadde et snitt på 100 gram.

Totalt ble det registrert 3.066 personbiler med hybriddrift forrige måned, 13 prosent færre enn i april i fjor. Andelen dieselbiler økte fra 30,7 til 30,8 prosent, og andelen nye personbiler med dieselhybridmotor økte fra 0,5 til 1,3 prosent. 54,3 prosent og dermed klart flest nyregistrerte biler hadde bensinmotor, men nesten halvparten av bensinbilene hadde hybriddrift.

Også når det gjelder personbiler med nullutslipp, var salget svakere i april enn i samme måned i fjor, med en nedgang på 15,4 prosent. Markedsandelen for el- og hydrogenbiler har imidlertid økt fra 14,1 til 14,8 prosent. Totalt ble det solgt 1.687 personbiler med nullutslipp, og av disse var det bare fire hydrogenbiler. Resten var elbiler.

Til tross for nedgangen i elbilsalget i april, er det hittil i år solgt 8.680 personbiler med nullutslippsmotor, 3,1 prosent flere enn i fjorårets fire første måneder.

(©NTB)