Dagbladet: Metlid overtar som sjef for alvorlig kriminalitet

Den nye sjefen får ansvaret for det som tidligere var seksjonene for organisert kriminalitet, miljø og finans i tillegg til vold og sedelighet. Mange sjefsstillinger skulle besettes i Oslo etter at politidistriktet ble slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt.

Dagbladet skriver at planen var at ansettelsesrådet skulle godkjenne ansettelsene forrige tirsdag. Men dette ble utsatt etter at flere av dem som ble foreslått vraket av politimester Hans Sverre Sjøvold, hadde klaget.

John Roger Lund, som var sentral i etterforskningen etter 22. juli-terroren, blir sjef for politiet i Oslo øst. Stein Olav Bredli er innstilt som sjef for politiet i Oslo vest og Asker og Bærum.

Ingen fra det tidligere politidistriktet har nådd opp i kampen om sjefsstillingene, noe som ifølge Dagbladet har skapt sterke reaksjoner.

(©NTB)