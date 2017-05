DNB-hopp trakk Oslo Børs opp

DNB ble straffet med et lite fall på børsen etter at finanskonsernet la fram resultatregnskapet for første kvartal fredag forrige uke. På første børsdag etter 1. mai-helgen steg imidlertid aksjeverdien hele 4,4 prosent, og DNB-aksjen var dessuten soleklart mest omsatt, med 760 millioner kroner.

Andre selskaper i pluss var Marine Harvest som steg 1,05 prosent, Telenor som var opp 2,23 prosent og ikke minst Aker Solutions som steg 2,35 prosent. Ifølge Upstream er kinesiske COOEC i samtaler med Aker Solutions om å kjøpe selskapets subsea-virksomhet.

Blant de mest omsatte aksjene var det flere med fall, blant annet Norsk Hydro-aksjen som var ned 1,22 prosent og Subsea 7 som falt 2,11 prosent.

I Europa steg DAX 30-indeksen i Frankfurt 0,4 prosent tirsdag, mens både FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris steg snaue 0,6 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsens stengetid omsatt for 51,4 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 48,6 dollar fatet.

