Politiet varslet om fulle mindreårige på russebuss – foreldrene sa det var greit

Politiet varslet foreldre om at to mindreårige jenter var fulle og ble funnet på en russebuss i Drammen. De svarte at det var helt greit.