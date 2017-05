Mann i 70-årene omkom i frontkollisjon i Drivdalen

Føreren av vogntoget kom fysisk uskadd fra frontkollisjonen, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ulykken skjedde i en av svingene sør for Nestavollan, tre mil sør for Oppdal, skriver lokalavisen Opp. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men flere vitner har opplyst til politiet at personbilen kom over i motgående kjørefelt.

Ulykken skjedde i 15.30-tiden. Først i 22-tiden mandag kveld ble E6 åpnet på ulykkesstedet.

(©NTB)