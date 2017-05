KrF på Sørlandet vil kun ha plan A

Under helgens landsmøte gjentok partileder Knut Arild Hareide flere ganger vedtaket om at partiet ønsker en sentrum-høyre-regjering. Samtidig presiserte han at vedtaket ikke utelukker andre alternativer.

KrF-ledere på Sørlandet mener partiledelsen må bli tydeligere på at det er samarbeid med Høyre som gjelder, skriver Fædrelandsvennen.

– Dersom det ikke blir muligheter for en sentrum-høyre-regjering, bør vi gå i opposisjon. Det bør være det eneste alternativet, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF til avisen.

Han mener det er viktig for partiet å stå samlet om et felles budskap. Grøvan får støtte fra fylkeslederen i Vest-Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug, og nyvalgt sentralstyremedlem Tove Welle Haugland.

Også partiets nye nestleder, Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder, mener samarbeid mot venstre ikke er et tema nå.

– Jeg tenker hovedsakelig at vi har ett valg, og det er å komme i regjering med Høyre og Venstre. Dersom vi ikke lykkes med det, blir det mest sannsynlig opposisjon, sier han.

