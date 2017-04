Mann omkom i båtulykke i Østfold

Mannen er hjemmehørende i Lillehammer-traktene, opplyser operasjonsleder Bjørge Haugen i Øst politidistrikt, til NTB.

Båten, en utleie-rib, har kollidert med en stake. Mannen var bevisstløs da han ble hentet opp av vannet klokka 10.25 søndag formiddag.

– Vi har ingen grunn til å tro at flere var med i båten. Det har vært gjennomført et overflatesøk med helikopter og redningsskøyter, uten at det har vært gjort ytterligere funn. Vi har avsluttet søket, sier Haugen.

Politiet vet ikke akkurat når ulykken skjedde.

– Det har skjedd i løpet av natten eller morgenkvisten, opplyser Haugen.

Det er ingen vitner til selve ulykken. En person meldte fra til politiet i 9-tiden søndag morgen at båten sto fast i en stake på østsiden av Hankø, et kjent hytteområde i Fredrikstad kommune.

Politiet vil nå gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser. Operasjonslederen kan ikke si hvor båten er leid, men ifølge vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge er den tilhørende i Hankø-området.

