Ansatte slår alarm om arbeidsmiljø ved Rikshospitalet

Sykehusledelsen har blitt varslet gjentatte ganger siden 2014 om at situasjonen har ført til at flere ansatte har sluttet eller blitt sykemeldt, noe som igjen går ut over pasientbehandlingen, skriver avisen, som har fått innsyn i de skriftlige varslene sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus i desember og mars.

– Det er en veldig alvorlig situasjon fordi hele avdelingens fagmiljø har brutt sammen. Det er alvorlige arbeidsmiljøproblemer som gjør at en stor andel av de ansatte sykmeldes eller slutter. Det er ikke folk på plass til å løse de oppgavene avdelingen skal gjøre. Vi har aldri opplevd noe lignende, sier overlege og varaforetakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, Christian Grimsgaard, til VG.

Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene. Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som kan gi kjønnskorrigerende behandling.

– Det stemmer at det har vært en høy turnover, og at det er et høyere sykefravær på denne avdelingen sammenlignet med resten av sykehuset, sier fungerende leder Line Benedicte Nyborg ved psykosomatisk avdeling. Hun sier sykehuset vurderer driften som forsvarlig og at det ikke har vært fristbrudd det siste året.

(©NTB)