Person funnet omkommet etter brann i Akershus

Operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt opplyser overfor NTB at en person er funnet omkommet. Vedkommende ble funnet av røykdykkere, og er så langt ikke identifisert. Pårørende er derfor så langt ikke varslet.

Resten av beboerne i rekkehuset er gjort rede for.

Ved 01.30-tiden lørdag melder Romerikes 110-sentral på Twitter at brannen var slukket, og at det pågår etterslukking på stedet. Sentralen rykket ut etter meldinger om en brann i to leiligheter i et rekkehusbygg på Skedsmokorset natt til lørdag.

Årstein opplyste overfor NTB at det brant i to av totalt åtte leiligheter i rekkehuset. Politiet fikk melding om brannen klokka 00.36 lørdag.

Vaktleder Jan Fausk ved Romerikes 110-sentral sier til Romerikes Blad ved 01.10-tiden at de rykket ut til stedet med mannskaper fra flere brannstasjoner. Årstein opplyser overfor avisa at politiet er i gang med å snakke med vitner for å finne ut hva som kan ha skjedd.

– Folk bor tett i dette området. Så vi har snakket med naboer og andre som har tatt kontakt. Dette vil fortsette utover natten, sier Årstein.

