Ny Industri Energi-leder er oljeoptimist

Alfheim, som kommer fra Dønna i Nordland, har siden 2010 vært nestleder i forbundet, og han ble valgt av et samlet landsmøte i Oslo lørdag. Han overtar etter Leif Sande.

Alfheim sier han ser fram til å starte i jobben.

– Industri Energi er et viktig forbund og representerer mye av norsk verdiskaping. Forbundet har stor betydning for arbeidsplassene i Norge og for hvilket samfunnet vi skal være, sier han i en pressemelding.

– Det blir utrolig spennende å se hva vi får til i Barentshavet. Jeg er ganske sikker på at Castberg vil bli vedtatt i høst, og så vil nok Wisting og Alta/Gotha følge raskt etter. Da har vi på mange måter vunnet diskusjonen om oljeutvinning i Barentshavet, fortsetter den nyvalgte lederen.

Han mener det er viktig å opprettholde produksjonen og finne flere ressurser hvis staten skal ha en sikker inntekt fra olje og gass.

Den nye forbundslederen påpeker viktigheten av at norsk vannkraft først og fremst kommer landindustrien til gode. Han vil også slå et slag for fiskeri- og oppdrettsbransjen.

(©NTB)