Mann pågrepet etter kirkebrann i Ørsta

Brannvesenet i Ørsta varslet rett før 17.30 lørdag at brannen var slukket, og takket folk på stedet for iherdig slokningsinnsats med pulverapparat. Den sivile innsatsen medførte at brannvesenet kunne konsentrere seg om etterslukking, melder 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter.

Også politiet roser vitner for å ha gjort en god jobb.

Brannen har medført skader på inngangspartiet på kirken i Ørsta i Møre og Romsdal. Bilder fra stedet viser at det dreier seg om relativt beskjedne skader.

Den mistenkte mannen ble pågrepet kort tid etter at brannmeldingen kom inn til politiet. Pågripelsen skjedde like i nærheten av kirken, opplyser politiet. Gjerningspersonen ble observert av vitner idet han kjørte fra stedet, ifølge Sunnmørsposten.

– Vi sendte politiet på vei mot stedet og en patrulje ble kontaktet av et vitne som hadde sett en person tenne på kirken. Vitnet beskrev personen og kort tid senere ble vedkommende pågrepet i nærheten, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt, til VG.

