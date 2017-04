Solberg vil bli digital sjef

– At statsministeren selv ønsker å ta et digitalt lederskap er en veldig god nyhet, selv om den dessverre kommer litt sent i perioden, sier Heidi Austlid i IKT-Norge til NTB.

Det var under organisasjonens årskonferanse i Oslo fredag at Solberg lanserte det nye digitaliseringsutvalget. Dit kom hun for øvrig i en selvkjørende buss sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet. Vi trenger politikere som ser framover og griper de digitale mulighetene, framholder Solberg.

Vil ha egen statsråd

Austlid i IKT-Norge listet opp fire konkrete krav til Støre og Solberg i det som ble beskrevet som den første rene statsministerduellen om digitalisering. At begge ønsker å gjøre endringer i reglene for opsjonsbeskatning, setter bransjeorganisasjonen pris på.

Men verken Støre eller Solberg kom med løfter om en egen digitaliseringsminister. Begge mener hovedansvaret for digitalisering bør ligge hos statsministeren og at de enkelte ministre selv holdes ansvarlige for digitalisering innen eget ansvarsområde.

– Norge trenger en digitaliseringsminister. Danmark har lyktes med en egen digitaliseringsenhet i Finansdepartementet. Også i Sverige og Finland har man klart å knytte digitalisering til penger og makt. Det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det samme.

Koding og studieplasser

Austlid mener Ap og Jonas Gahr Støre svarer bedre for seg når det kommer til koding i skolen. Der regjeringen har gjort koding til valgfag, slo Støre fast at det skulle bli del av den obligatoriske utdanningen i grunnskolen.

– 15 andre europeiske land har gjort dette allerede. Kan du kode, så kan du også skape framtiden, sier hun.

Dobling av studieplasser innen IKT, fra et nivå på om lag 1.800, er et fjerde krav. Her er ikke Austlid tilfreds med svarene fra de to statsministerkandidatene.

– 4.000 studieplasser er et minimum innenfor informasjonsteknologi. Så er det viktig i tillegg at digitalisering kommer inn i alle andre studieretninger i tillegg, sier hun.

