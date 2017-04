Solberg gjør seg selv til digitaliseringssjef

– Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet. Vi trenger politikere som ser framover og griper de digitale mulighetene, sier Solberg.

Hun kom med nyheten under IKT-Norges årskonferanse i Oslo fredag, der hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre blant annet fikk sitte på med en selvkjørende buss.

Regjeringens digitaliseringsutvalg består av berørte statsråder, i tillegg til statsministeren selv. Arbeidet med digitalisering skal gjennomsyre regjeringens arbeid på alle områder, fastslår Solberg. Hun viser til helsesektoren som eksempel på et område som får store gevinster ved digitalisering.

– Digitalisering er et lederansvar. Alle i regjeringen er ansvarlige for digitalisering innenfor sitt område. Med dette utvalget organiserer vi regjeringens satsing på digitalisering slik at vi sikrer god koordinering og framdrift i arbeidet, sier hun.

(©NTB)