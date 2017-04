Scooterfølge gjennom isen på Svalbard – to kritisk skadd

Ifølge Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge er det snakk om ni russiske statsborgere.

Meldingen om ulykken kom like før klokken 18 torsdag, og Sysselmannen sendte umiddelbart ut sine to helikoptre. En snau halvtime senere ble fire personer hentet opp av sjøen og fraktet til sykehus.

Fem personer ble sendt til Longyearbyen sykehus for behandling.

–En er kritisk og ustabil og har blitt fraktet til UNN Tromsø for videre behandling. En annen pasient får intensivbehandling og skal transporteres til Tromsø, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) klokken 1 natt til fredag. De tre andre har fått behandling i Longyearbyen. To av dem er alvorlig skadd og den siste har moderate skader.

–Alle pasientene var i ulykken utsatt for moderat til livstruende nedkjøling, skriver UNN.

De tre siste i scooterfølget var en stund ikke gjort rede for. Derfor satte Sysselmannen i gang et søk med dykkere fra KV Svalbard, men det ble klart at alle de resterende var i god behold.

UNN sendte ifølge Svalbardposten to ambulansefly med anestesilege og to sykepleiere til Longyearbyen sent torsdag kveld. I tillegg fikk et SAS-fly fra Oslo beskjed om å gå ned i Tromsø for å ta med en operasjonssykepleier, en intensivsykepleier og en anestesilege.

Sysselmannen arbeider med å få oversikt over hendelsen og innleder etterforskning.

(©NTB)