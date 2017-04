Riksadvokaten er ferdig med Kirkenes-drapene

Statsadvokat Torstein Lindquister sier til Sør-Varanger Avis at han venter på å få saken fra Riksadvokaten før han kan si noe om resultatet, men opplyser fredag at det ser ut til at ingenting hindrer saken i å komme for retten den 12. juni slik som planlagt.

Den siktede mannen (59) har erkjent skriftlig at han drepte sin 37 år gamle kone og hennes 12 år gamle sønn i Kirkenes 29. august i fjor, og at han etterpå forsøkte å ta sitt eget liv.

I etterkant av hendelsen har mannen vært innlagt på sykehus i Tromsø og har også vært behandlet i Oslo. I begynnelsen av mars konkluderte imidlertid rettspsykiatere med at mannen er tilregnelig, og at han kan stille for Øst-Finnmark tingrett i sommer.

Fredag før drapet fant sted, oppsøkte 37-åringen krisesenteret i kommunen fordi hun ønsket å forlate mannen, og hun skulle flytte på krisesenteret den påfølgende tirsdagen.

Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker (SARA) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen i saken. Spesialenheten for politisaker henla saken ettersom de ikke finner det bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet har opptrådt straffbart.

