Renovasjonsetaten slaktes i granskningsrapport etter søppelkaoset i Oslo

– Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad er utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt, heter det i en ekstern granskningsrapport om prosessen rundt overgangen til et nytt selskap for søppelhenting i Oslo som ble frigitt torsdag.

Videre påpeker Deloitte at Renovasjonsetaten innenfor samtlige løsningsalternativer av stor betydning for leveransesikkerhet, valgte løsningen som ga dårligst leveransesikkerhet.

Etaten får også kritikk for å ikke ha sikret seg at Veireno kunne gjøre arbeidet til en lavere pris enn konkurrentene. Deloitte mener de burde utnyttet den faglige kompetansen i etaten bedre og gjennomført en risikovurdering av tilbudet fra Veireno.

–Med de «røde flaggene» som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte. Det kan stilles spørsmål ved om Veirenos pristilbud hadde blitt akseptert dersom riktig kompetanse hadde blitt inkludert i etatens vurdering/beslutning, heter det.

(©NTB)