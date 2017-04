Politiet har fått flere tips om voldtektssak i Porsgrunn

Den 16 år gamle jenta ble ifølge politiet voldtatt eller forsøkt voldtatt på en sti i et skogsområde mellom Stigen og Rådyrveien på Flotten i Porsgrunn. Politiet opprettet anmeldelse etter at jenta hadde kommet i kontakt med dem via sine foreldre.

– Vi har fått inn flere tips i voldtektssaken. Noen av tipsene er interessante, og vi vil selvsagt følge opp samtlige, sier operasjonsleder Geir Kastmo til Varden.

Han oppfordrer alle andre som har sett noe til å ta kontakt med politiet og understreker at den videre etterforskningen vil vise om tipsene er av interesse.

I avhør torsdag forklarte jenta at det gikk en mann bak henne på stien, som tok tak i henne og rev henne over ende ved 18.30-tiden onsdag kveld. Voldtekten eller voldtektsforsøket skal ha foregått der og da, før jenta sparket og slo seg løs.

Gjerningsmannen er ifølge politiet beskrevet som ung, lys i huden og med brunt hår. Han hadde ikke skjegg og var ikledd dongeribukse og mørk jakke.

