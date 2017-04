Ny KrF-nestleder vil stille ultimatum om tvillingabort og fosterdiagnostikk

– Jeg ser det som totalt urealistisk at KrF kan sitte i en regjering som bidrar til å flytte grenser på dette området, sier Ropstad til Adresseavisen og bekrefter at han snakker et ultimatum.

Ropstad mener Aps vedtak om fosterreduksjon, eggdonasjon og NIPT er til hinder for et regjeringssamarbeid med Ap etter valget. NIPT er en forkortelse for non-invasive prenatal testing, og er fosterdiagnostikk ved blodprøve istedenfor ved fostervannsprøve.

Ropstad advarer mot sorteringssamfunnet, et begrep som er hyppig brukt og svært forhatt i KrFs politiske retorikk. NIPT gir informasjon blant annet om barnet i mors liv har Downs syndrom, og det vil anspore flere til å ta abort, tror han.

– NIPT er ikke bare en test, men et spørsmål om hva slags samfunn vi skal ha. Er det sånn at det er politikere eller samfunnet som skal designe at alt skal være perfekt – og luke ut alt som er annerledes? spør han.

