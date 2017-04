Havarikommisjonen: Liten sprekk i tannhjul utløste Turøy-ulykken

Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.

Tykkelsen på tannhjulet der tretthetsbruddet oppsto, er cirka 1 centimeter.

– Hvor lang tid det gikk før sprekken fikk en kritisk størrelse, vet jeg ikke. Men årsaken til denne ulykken er at et tannhjul som dette, sprakk. Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport.

Sprekken vokste også på langs. Den fortsatte å utvikle seg uten at det falt av metallavskallinger, som ville blitt fanget opp at helikopterets varslingssystemer.

13 personer omkom da Super Puma-maskinen styrtet utenfor Turøy. Helikopteret var på vei fra Gullfaks B til Flesland.

