Scooterfølge gjennom isen på Svalbard – tre alvorlig skadd

Et snøscooterfølge har gått gjennom isen på Tempelfjorden på Svalbard. Alle de ni som var med, er gjort rede for. Tre av dem behandles for alvorlige skader.