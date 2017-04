Scooterfølge gjennom isen på Svalbard – alle trolig funnet

Ifølge Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge kom meldingen om ulykken like før klokka 18 torsdag, og Sysselmannen sendte umiddelbart ut sine to helikoptre.

– Det virker nå som alle ni er gjort rede for. Fire er på sykehuset i Longyearbyen, status er ikke kjent. To er ombord på KV Svalbard, en er i god form og en behandles for moderat hypotermi. De tre siste, som ble meldt funnet av et annet scooterfølge, er i god behold men Sysselmannen avventer en endelig, sikker identifisering, opplyser HRS.

– Siden de tre siste ikke er identifisert, setter Sysselmannen i gang et søk med dykkere fra KV Svalbard i råken, heter det videre.

Ifølge HRS er det snakk om ni russiske statsborgere. Følget skal ha gått gjennom isen da de skulle krysse Tempelfjorden.

