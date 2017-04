Røros lufthavn sperret av etter bombemistanke

På Twitter skrev politiet i Sør-Trøndelag torsdag ettermiddag at det er en last som skal undersøkes. Det er innført sikkerhetstiltak for å ivareta eventuell risiko til undersøkelsene er utført, ifølge politiet.

Flyplassen ble stengt, meldte rørosnytt.no, og et område i 500 meters avstand rundt funnet ble sperret.

Ved 16.30-tiden meldte politiet at de kjenner avsenderen og mottakeren av lasten, samt at innholdet er kjent. Lasten er transportert via minst én flyplass i tillegg til lufthavnen på Røros. Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta med videre undersøkelser.

Politiet satt opp vakter på veien ut av flyplassen, og passasjerer blir nektet å komme inn i avgangshallen. Widerøes fly fra Røros til Oslo, som skulle hatt avgang klokka 15.15, ble også innstilt.

Til TV 2 sa informasjonssjef Ole Narvesen i Avinor at en av «bombesnifferne» i sikkerhetskontrollen på flyplassen, som skanner bagasje og gods, gjorde utslag på et uønsket materiale.

– De har iverksatt beredskapstiltak etter rutiner, og lufthavnen er foreløpig stengt og tømt for folk. Politiet har ansvar for alt videre arbeid, sier Narvesen.

Jernbanen som går forbi flyplassen, er også stengt.

