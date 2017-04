Nye Oslo Lufthavn dobbelt så stor

– Dette kommer til å gi Norge økt konkurransekraft internasjonalt. For Norge er det viktig med et velfungerende knutepunkt som Oslo lufthavn, og overskuddet bidrar til å finansiere det øvrige luftfartsnettet i hele Norge, sa konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor under den offisielle åpningen av den nye Oslo Lufthavn Gardermoen torsdag formiddag.

14 milliarder

Lufthavnen som nå nesten har blitt dobbelt så stor, har fått nye navn på gatene og store, nye arealer. Avinor anbefaler derfor reisende å skru av «autopiloten» og følge litt ekstra med på skiltingen. Til gjengjeld er det bedre plass, flere serveringssteder og flere butikker.

Utbyggingen av Oslo Lufthavn har kostet 14 milliarder kroner, noe som har tilført 21 nye oppstillingsplasser for fly, 117.000 kvadratmeter gulvareal og et helt nytt bagasjeanlegg.

– At utbyggingen er gjennomført nesten uten at reisende har merket noe, og at Oslo lufthavn er kåret til Europas punktligste lufthavn tre ganger i perioden, er noe vi er veldig stolte av, sa Falk-Petersen.

Internasjonalt

Med på åpningen torsdag var blant andre styreleder Ola M. Rinnan i Avinor, lufthavndirektør Øyvind Hasaas ved Oslo Lufthavn og administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

– Norge er avhengig av en velfungerende hovedflyplass. Nå har vi fått en stor internasjonal flyplass hele nasjonen kan være stolte av. Dette er et statlig prestisjeprosjekt som har åpnet i rute og på budsjett, og Avinor har god grunn til å være stolte av jobben som har vært gjort, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i sin tale.

Siden Oslo lufthavn Gardermoen ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig. For seks år siden begynte man jobben med prosjektet som vil gjøre flyplassen nesten dobbelt så stor. Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 32 millioner reisende årlig.

