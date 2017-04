Nye Oslo Lufthavn åpnet

– Det har vært masse arbeid, utrolig mange med dedikasjon, kompetanse og vilje har gjort en stor innsats, sier Dag Falk-Petersen.

Prislappen på utbyggingen av den nye delen av Oslo Lufthavn er 14 milliarder kroner. For den prisen har man blant annet fått 21 nye oppstillingsplasser for fly, 117.000 kvadratmeter gulvareal og altså et helt nytt bagasjeanlegg.

– Vi er på budsjett og på tid. Det har ikke vært noen sikkerhetshendelser av betydning. Jeg er usigelig stolt av å være med i dette selskapet og suksessen det er, sier Falk-Petersen.

Siden Oslo lufthavn ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig. For seks år siden begynte man jobben med prosjektet som vil gjøre flyplassen nesten dobbelt så stor. Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 30 millioner reisende årlig.

(©NTB)