Hareide fikk tilslutning til «plan A»

Landsmøtet ga sin tilslutning ved akklamasjon til landsstyrets samarbeidsvedtak fra november i fjor.

Landsstyret vedtok den gangen at de først og fremst skal søke regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre, samt Senterpartiet, at KrF ikke skal gå inn i en regjering med Frp, og at KrF skal søke politiske innflytelse på andre måter, men mest sannsynlig gå i opposisjon, dersom «plan A» ikke blir en realitet.

Partiet holder dermed døra på gløtt både for et samarbeid med Arbeiderpartiet og for å inngå en ny samarbeidsavtale med en ren Høyre-Frp-regjering.

Det var ventet debatt om samarbeidsvedtaket i ordskiftet etter Hareides tale torsdag, men brorparten av delegatene valgte å bruke den tilmålte taletiden på helt andre tema.

Fylkesleder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, sier til NTB at dette trolig gjenspeiler at Hareide har vært flink til å inkludere hele partiet i debattene som førte fram til landsstyrets vedtak i november.

