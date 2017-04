Forlenget varetekt for dobbeltdrapssiktet 15-åring

15-åringen sitter fengslet i ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel i Bergen. Retten bemerker at han som følge av sin unge alder ikke kan fengsles med mindre det er tvingende nødvendig, noe den altså har kommet til at det er.

Retten peker på sakens alvor, den kvalifiserte gjentakelsesfare som foreligger samt siktedes og hans vergers samtykke til fortsatt varetektsfengsling, skriver dommerfullmektig Kjersti Lovise Terjesen i dommen.

Gutten har tilstått drapene på Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48). Knivdrapene skjedde ved barneskolen Wilds Minne i Kristiansand i desember i fjor.

Det fremgår av dommen at etterforskningen nå er i en helt avsluttende fase. Retten legger til grunn at saken vil være ferdig etterforsket, påtaleavgjort og oversendt tingretten med anmodning om berammelse innen utløpet av andre kvartal i år.

Retten legger videre til grunn at det vil foreligge dom i saken kort tid etter hovedforhandlingen. Den forutsetter at siktede fortsatt kan plasseres på ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, samt at barnevernstjenesten ikke kan tilby andre alternativer i tidsperioden.

Etter rettens syn er ikke fortsatt varetektsfengsling uforholdsmessig i et slikt tidsperspektiv. Fengslingsfristen beregnes fra 26. april, som er utløpet av inneværende fengslingsperiode.

