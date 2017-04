Enighet på rekordtid i kommuneoppgjøret

Resultatet for ansatte i kommunene er en lønnsvekst på 2,4 prosent.

– I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Også forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord, mener at resultatet oppfyller kravet om å sikre alle ansatte reallønnsutvikling.

Partene trodde i fjor at de hadde sikret reallønnsvekst, men prisene steg mer enn ventet spesielt på strøm, importerte varer og matvarer. Dermed endte det med reallønnsnedgang for første gang siden begynnelsen på 1990-tallet.

– Historisk kjappe

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor partene bare forhandler om lønn. Det var på forhånd varslet at det var ventet et rolig oppgjør, men at partene skulle ha enighet i boks etter bare en drøy times tid, kom likevel som en overraskelse.

– Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før. Dette er nok historisk, sier pressekontakt Hege K. Fosser Pedersen i kommuneorganisasjonen KS til NTB.

Kravene ble overlevert på Kommunenes Hus klokken 10, før partene satte seg ned rundt bordet. Like etter klokken 11 kunne de erklære at det var oppnådd enighet mellom KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne.

Partene avtalte allerede i fjor en lønnsøkning på minst 2,2 prosent. Dermed var det ikke så langt igjen til rammen på 2,4 prosent, som var i tråd med resultatet i frontfagene. Frontfag representerer konkurranseutsatt industri, og er alltid først ute med sitt oppgjør. Resultatet legger premisser for øvrige forhandlinger.

Flytter tilleggene én måned fram

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i kommuneorganisasjonen KS sier han er fornøyd og mener løsningen utgjør et godt resultat for både kommunene og de ansatte.

Partene ble enige om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor, flyttes en måned fram og skal gis fra 1. juli.

Det er satt av 0,9 prosent til lokale forhandlinger. Også her skal tillegg flyttes en måned fram i tid, og vil bli gitt fra 1. august i stedet for fra 1. september.

Akademikerne kommune påpeker at det er en relativt stor andel av lønnstillegg som skal forhandles lokalt.

– Lektorene får en lønnsvekst på nivå med frontfaget – som er på 2,4 prosent. Kommunalt ansatte får med andre ord den samme lønnsveksten som statlig ansatte, noe vi er fornøyde med, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Fristen for å komme til enighet i Oslo kommune er 30. april ved midnatt.